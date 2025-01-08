Финалистка 'Холостяка 13' слила в сеть свидание с 'Тереном', которое вырезали из эфира. Видео

Финалистка 13 сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Анастасия Юзьвак показала невиданный ранее момент с главным героем реалити, ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном" Будько на проекте. Таролог слила в сеть редкие кадры со свидания, которые вырезали с эфира.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице девушки. Она поделилась записью личного разговора с общественным деятелем накануне предпоследней церемонии роз.

На обнародованных кадрах можно увидеть бэкстейдж со съемок "Холостяка 13". Сначала Анастасия Юзьвак показалась в небольшом коридоре, где общалась с членом творческой команды проекта, а впоследствии в кадре появился и Александр Будько.

Таролог и ветеран войны сидели за невысоким столиком в романтической атмосфере. В комнате был приглушен свет и кое-где стояли зажженные свечи. На видео заметно, что в то время как стилист поправлял наряд Анастасии Юзьвак, "Терен" пристально смотрел на нее.

"Его взгляд вместо 1000 слов. Кстати, на видео снят момент перед нашим с Сашей общением на предпоследней церемонии, которое не вошло в эпизод. Саша хотел поговорить о тех вопросах, которые девушки написали обо мне и, наверное, чтобы еще раз просто побыть со мной рядом. Но об этом история умалчивает", – написала финалистка проекта.

Ранее OBOZ.UA писал, что финалистка "Холостяка 13" намекнула на ложь "Терена" и ответила, общается ли с ним сейчас.

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