Филипп Киркоров засветился с Дженнифер Лопес: как отреагировали другие звезды в сети
Российский певец Филипп Киркоров посетил модный показ бренда Dolce&Gabbana Alta Moda в Венеции. Он поделился с поклонниками снимком, на котором засветился вместе с популярной американской исполнительницей Дженнифер Лопес.
Пользователи сети оценили кадр и засыпали знаменитость восторженными комплиментами. Соответствующее фото Киркоров опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Для выхода в свет российский певец выбрал черный смокинг с золотистым принтом, белую рубашку с галстуком и очки. Рядом с ним позировала Лопес в брюках и коротком топе, а также с короной на голове.
Пользователи сети стали активно писать приятные комментарии под постом Киркорова. Многие оценили образы знаменитостей, а другие звезды оставили восторженные комплименты.
"Она реально так выглядит? Бомба!", "О боже, это моя мечта!", "Подходите друг другу", "О боже, это космос", "Моя любовь!", "Круто", – пишут люди.
Коротко о знаменитостях:
Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актерскую карьеру.
Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер. Народный артист РФ, народный артист Украины, народный артист Молдавии.
Ранее OBOZREVATEL собрал фото ярких образов знаменитостей, которые посетили модный показ бренда Dolce&Gabbana Alta Moda в Венеции. Всего на показе было около 400 человек. Модели дефилировали под музыку Вивальди.