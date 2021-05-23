Евровидение 2021: как голосовали за украинцев Go_A жюри и зрители разных стран. Фото

В Роттердаме завершился международный песенный конкурс Евровидение 2021, победителями которого стали представители Италии – группа Måneskin. Несмотря на то, что выступление группы Go_A, которая представляла Украину, заняло почетное пятое место, в большинстве стран номер стал фаворитом у зрителей.

В конце выступлений конкурсантов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые сообщали результаты голосований национальных жюри. Каждая из страна могла отдать от одного до 12 баллов, за себя голосовать было нельзя.

По результатам жюри, представители Украины получили 97 баллов:

1 балл – Италия, Греция, 2 балла – Португалия, 3 балла – Норвегия, Исландия, Нидерланды, 4 балла – Израиль, Эстония, 5 баллов – Германия, Австралия, Румыния, 6 баллов – Азербайджан, Ирландия, 7 баллов – Латвия, Грузия, 8 баллов – Швеция, 9 баллов – Мальта, 10 баллов – Бельгия, 12 баллов – Литва.

А вот зрители отдали группе Go_A один из самых высоких баллов, а именно 267. По результатам оценок публики, представители Украины оказались на втором месте.

1 балл – Мальта, Дания, 2 балла – Швейцария, 4 балла – Северная Македония, Швеция, Албания, Великобритания, Германия, 5 баллов – Эстония, Греция, Сан-Марино, Нидерланды, Норвегия, 6 баллов – Испания, Грузия, Латвия, Кипр, Болгария, 7 баллов – Словения, Австрия, Россия, Румуния, 8 баллов – Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия, Исландия, 10 баллов – Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова, Чехия, 12 баллов – Израиль, Франция, Италия, Польша, Литва.

Так, в общей сумме, после голосования зрителей и жюри, Украина набрала 364 балла, большую часть из которых нашей стране принесли зрители.

Как уже писал OBOZREVATEL, в финале Евровидения 2021 украинская группа Go_A буквально взорвала зрителей яркой песней SHUM и эффектным выступлением.

Наши исполнители не изменили традиции – Украина остается единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса.

Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. Кроме этого, Украина дважды становилась победительницей – в 2004 году благодаря Руслане и в 2016-м – Джамале.

OBOZREVATEL следил за прямым эфиром песенного конкурса. С его деталями можно ознакомиться здесь, а с итогами – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, песня Gо_A под "Шум" попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral. Трек украинских исполнителей побил рекорд по количеству прослушиваний, и 20 мая занял пятое место в мире.