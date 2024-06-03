Евгения Власова вступилась за русский язык и привела странный пример: если Чикатило украинец, я должна ему кланяться в ноги?

Украинская певица, звезда 2000-х Евгения Власова поделилась своим мнением по поводу русского языка. Артистка призналась, что не разделяет людей по языку и национальности.

В качестве примера знаменитость вспомнила советского серийного убийцу Чикатило – мол, не нужно "кланяться людям в ноги" за то, что они украинцы. Об этом она рассказала в интервью ведущему Славе Демину.

Прежде всего, отметила Власова, ее карьера началась с украиноязычных песен, хотя росла исполнительница в "русскоязычной атмосфере". Артистка выразила свое уважение к Ирине Билык, которая пела исключительно соловьиной. Однако впоследствии русский все же заполонил отечественную эстраду.

"И мы, украиноязычные, чувствовали себя очень ненужными, – объяснила звезда. – И мы начали снова петь на русском, чтобы быть нужными, чтобы зарабатывать деньги, потому что у всех семьи, и так далее, и так далее".

"Русский язык, он же не совсем не наш, он не их", – продолжила исполнительница, назвав язык "инструментом творца", благодаря которому можно понимать друг друга, а не "воевать и убивать за это". "Многие добрые, классные люди на нем разговаривают, которые поддерживают Украину", – отметила Власова.

Певица призналась, что не делит людей и не собирается это делать. Чтобы объяснить свои взгляды, она привела нетипичный пример: "Чикало, он откуда? Он украинец? Я должна ему кланяться в ноги, только потому, что он украинец?"

Артистка добавила, что "россияне", они не "русские", поэтому не имеют славянских корней. "Если передо мной стоит классный человек, и он русскоязычный, я никогда ему не начну говорить какие-то гадости, что он какой-то не такой. Лишь только потому, что он не общается на украинском", – подытожила гостя.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему Евгения Власова исчезла из украинского шоу-бизнеса. Артистка призналась, что больше не планировала возвращаться, но в 2024 году шокировала фанатов внезапным возвращением. Подробности – в нашем материале.

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