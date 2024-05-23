'Это VIP-зал, выйдите отсюда!' Известную украинскую актрису публично обидели в кинотеатре Киева

Популярная украинская актриса Виталина Библив ("Дом на счастье", "Люся-интерн", "Слуга народа", "Проводница") на своей странице в Instagram рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в одном из столичных кинотеатров.

В комментарии OBOZ.UA артистка призналась, что бывает в этом общественном заведении очень часто – это один из любимых кинотеатров артистки.

На днях Виталина Библив пришла туда на просмотр фильма, который ей порекомендовали знакомые. Однако во время трансляции картины началась воздушная тревога. У актрисы было свободное время, поэтому, переждав в укрытии тревогу, вернулась в кинотеатр. Ей предоставили приглашение, которое выдают вместо билета на сеанс, который не состоялся из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Я пошла в другой зал смотреть другой фильм, – написала в Instagram актриса. – Ко мне приходит женщина, потом охранник, просящий билет, я даю приглашение, а он говорит: "Вы читать умеете? Это VIP-зал, выйдите отсюда!".

"Кинотеатр, где произошла неприятная ситуация, я очень люблю, – рассказывает в телефонном разговоре актриса OBOZ.UA. – Очень часто там бываю, меня там знают. То, что случилось, как сейчас понимаю, досадное недоразумение. Это не первый раз, когда тревоги прерывают просмотр фильма, я никогда не возвращалась в зал, не пыталась вернуть деньги за билеты. А тут у меня было время, думаю: ну, пойду посмотрю".

По словам Виталины, после того, как она рассказала эту историю у себя в соцсети, менеджмент заведения извинился за происшедшее: "Оказалось, что приглашение нужно было обменять в кассе на билет на сеанс, который хочешь посетить. Мы побеседовали с администрацией о том, что нужно поработать с персоналом. Люди, работающие в сфере обслуживания, согласитесь, должны быть немного мягче и добрее. Меня задела фраза: вы думаете, если вы известна, то вам все можно?

"Я очень люблю кино. К примеру, уже была два раза на фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман". Прямо два дня подряд ходила – так задела картина. Люблю не только украинские картины. Если нужно "разгрузить мозги", смотрю что-то вроде "Аквамена". Очень люблю мультики. Вот скоро будет премьера "Мысли наизнанку-2", где я, как и в первой части, озвучиваю Печаль. Конечно, буду и дальше ходить в кино – все хорошо".

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