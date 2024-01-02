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Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
279
Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

Время меняет внешность людей, и звезды – не исключение. Просматривая старые фильмы или фотографии со светских мероприятий, можно не сразу узнать знаменитость.

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Сравнив старые фотографии звездных мужчин, можно сделать вывод, что им подходят возрастные изменения. Поэтому Bright Side выделил 10 звезд, которые трудно будет узнать на старых фото.

1. Принц Уэльский, Вильям

Лицо принца Вильяма стало круглее, а волосы тоньше и реже. Но его все еще можно узнать по улыбке и глазам.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

2. Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо в легендарном "Титанике" невозможно не узнать. Но свой облик молодого парня-энерджайзера он потерял.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

3. Принц Гарри, герцог Сассекский

Только рыжие волосы могут указать, что на фотографии молодой принц Гарри.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

4. Джаред Лето

Длинные волосы и большие глаза Джареда Лето – его коронная фишка.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

5. Дэвид Бэкхем

Английского футболиста Дэвида Бэкхема наверняка очень трудно будет узнать в старых фотографиях. Длина волос, улыбка, брови – все это подверглось заменам.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

6. Райан Гослинг

Более строгий и глубокий – таким стал взгляд Райана Гослинга со временем.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

7. Джейк Джилленхол

Более широкий лоб и ухоженная прическа – возрастные изменения актера "Человека паук: Далеко от дома".

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

8. Аарон Тейлор-Джонсон

На лице актера "Мстителей" появились морщинки, но счастливая улыбка никуда не исчезла.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

9. Крис Эванс

Имидж "Капитана Америки" подчеркнули очки, а его лицо стало шире.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

10. Орландо Блум

Легендарный актер обзавелся более острыми чертами лица и выраженным подбородком.

Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

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