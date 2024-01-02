Это тот же человек? 10 старых фото знаменитостей, на которых их трудно узнать

Время меняет внешность людей, и звезды – не исключение. Просматривая старые фильмы или фотографии со светских мероприятий, можно не сразу узнать знаменитость.

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Сравнив старые фотографии звездных мужчин, можно сделать вывод, что им подходят возрастные изменения. Поэтому Bright Side выделил 10 звезд, которые трудно будет узнать на старых фото.

1. Принц Уэльский, Вильям

Лицо принца Вильяма стало круглее, а волосы тоньше и реже. Но его все еще можно узнать по улыбке и глазам.

2. Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо в легендарном "Титанике" невозможно не узнать. Но свой облик молодого парня-энерджайзера он потерял.

3. Принц Гарри, герцог Сассекский

Только рыжие волосы могут указать, что на фотографии молодой принц Гарри.

4. Джаред Лето

Длинные волосы и большие глаза Джареда Лето – его коронная фишка.

5. Дэвид Бэкхем

Английского футболиста Дэвида Бэкхема наверняка очень трудно будет узнать в старых фотографиях. Длина волос, улыбка, брови – все это подверглось заменам.

6. Райан Гослинг

Более строгий и глубокий – таким стал взгляд Райана Гослинга со временем.

7. Джейк Джилленхол

Более широкий лоб и ухоженная прическа – возрастные изменения актера "Человека паук: Далеко от дома".

8. Аарон Тейлор-Джонсон

На лице актера "Мстителей" появились морщинки, но счастливая улыбка никуда не исчезла.

9. Крис Эванс

Имидж "Капитана Америки" подчеркнули очки, а его лицо стало шире.

10. Орландо Блум

Легендарный актер обзавелся более острыми чертами лица и выраженным подбородком.

Ранее OBOZ.UA писал, что нашли старую фотографию с супругой принца Гарри Меган Маркл. На ней она в мини-платье мисс Санты.

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