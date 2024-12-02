'Это смерть для проекта': бывший режиссер 'Орла и Решки' безжалостно разнес новый сезон

Режиссер и телеведущий Евгений Синельников подверг критике новый сезон проекта "Орел и Решка", который решили выпускать на русском языке и в плохом качестве. Бывший режиссер этого шоу, а теперь обычный его зритель, прошелся по украинской студии TeenSpirit, которая занимается продакшном.

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Он "разнес" ее из-за бездействия и продолжения съемок на русском языке. Синельников возмутился в интервью Славе Демину из-за того, что у студии огромный YouTube-канал, но она почти ничего не делает, чтобы поддержать Украину и привлечь внимание мира к Родине.

"Орел и Решка" имеет почти 4 миллиона подписчиков в YouTube. Имея такой капитал, не сделать почти ничего для победы – я считаю, что это смерть для проекта, – объяснил режиссер. – Были обращения. Имея 4 миллиона подписчиков, не понимать, что ты влияешь на 4 миллиона подписчиков... Твоего ребенка бомбят, а ты просто логотип делаешь сине-желтым..."

Однако позже он все же обратил внимание на то, что кроме смены логотипа компания выражала свою поддержку. Тогда Синельников приравнял ее вклад к победе Украины со своим.

"Они сменили логотип, они действительно высказались, что это украинский проект, высказались в поддержку Украины. Но мне этого мало. Я со своим маленьким YouTube-каналом (одноименным. – Ред.) сделал больше и все равно считаю, что сделал мало, могу сделать и сделаю больше. А сделать старый проект, да и еще на русском языке и еще такого низкого качества, извините, но это уже не "Решка", – добавил путешественник.

Он также отметил, что расторг контракт с TeenSpirit еще два года назад. Поэтому теперь может критиковать их продукт с позиции зрителя.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Синельников раскрывал самый большой секрет "Орла и Решки" относительно действия "золотой карты". Оказалось, что доля правды в том, что показывают на экране, все же есть.

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