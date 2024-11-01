'Это серпентарий': ONUKA объяснила, почему не хочет участвовать в Евровидении

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы ONUKA Наталья Жижченко призналась, почему не планирует участвовать в Евровидении. Звезда отметила, что ей не хочется соответствовать стандартам и четко определенным "рамкам" музыкального состязания.

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Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале "Пряма червона". В 2017 году исполнительница появилась на международной сцене песенного конкурса как приглашенная гостья, что, по словам знаменитости, было для нее идеальным форматом.

"Для меня это реально серпентарий. Мне кажется, что человек, который идет на Нацотбор, готов в принципе выслушать о себе все, максимально унизиться. Хотя не то, чтобы унизиться, а выдержать максимально хейт", – выразилась певица.

Наталья Жижченко призналась, что на гостевом выступлении поставила точку на Евровидении. Тогда исполнительница не была ограничена в тайминге, количестве музыкантов на сцене и выборе композиции. По словам звезды, ей сложно представить лучший формат появления на песенном конкурсе для себя.

"Это увидела большая аудитория. Я сыграла, что хотела. Трек "Vidlik" мне бы никто не дал на Нацотборе играть. Для меня классно делать что-то вопреки. Это "вопреки" в очередной раз сработало", – добавила артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победители Евровидения 2024 года сняли провокационный клип с Jerry Heil и другими участниками конкурса.

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