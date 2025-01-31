'Это некрасиво, но весело': Дантес рассказал, как относится к украинцам, которые сбежали за границу

Украинский певец Владимир Дантес признался, как относится к согражданам, которые после начала большой войны покинули Родину. По словам 36-летнего артиста, он не осуждает таких людей, ведь считает, что в подобном случае это чувство может являться признаком зависти.

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Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Он также добавил: людям лучше научиться больше времени уделять собственной жизни, чем беспокоиться о других.

Один из ценителей творчества Владимира Дантеса поинтересовался, осуждает ли знаменитость украинцев, которые уехали за границу. В ответ на это артист отметил: "Осуждение (в подобных вопросах) для меня равно зависти. А это, в свою очередь, равно: сам хотел бы так поступить, но не могу по каким-то причинам. Так что лучше о своей жизни беспокоиться, чем копаться в другой".

Однако исполнитель признался: не может отказать себе в острых шутках над гражданами, что сбежали из Украины. По его словам, это иногда вызывает положительные эмоции.

"А вот под**бывать – легко. Да, это тоже не хорошо, но хотя бы весело", – добавил певец.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дантес публично извинился за всех украинских звезд, которые раньше пели на русском языке.

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