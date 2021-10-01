'Это дер*мо я тоже пройду': MELOVIN публично обвинил M1 во лжи

Популярный украинский певец MELOVIN заявил, что поклонники не смогут посмотреть его новый клип на музыкальном канале М1. Все из-за того, что руководство канала отказало выпускать в ротацию работу певца под названием "Таємний знак", потому что им не нравится бисексуальность артиста.

Соответствующее заявление MELOVIN опубликовал на личной странице в Instagram. Он отметил, что после его каминг-аута на сцене Atlas Weekend, такое "решение было предсказуемым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, телеканал и его гендиректор начали оправдываться и говорить, что "их не предупредили о запланированной части шоу".

Певец подчеркнул, что было предварительно прописана программа выступления, в том числе и перформанс.

Видео дня

"Данное решение не брать мою новую видео работу, убирать клипы из ротаций, всё это лишь в очередной раз подчеркивает вашу позицию", – обратился MELOVIN к телеканалу.

Также артист заявил, что его не раз открыто буллил и оскорблял генеральный директор и команда канала.

"И это дер*мо я тоже пройду. У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю в какой среде приходится находиться стоя на вахте искусства", – подытожил певец.

Напомним:

5 июля 2021 года на сцене фестиваля Atlas Weekend певец MELOVIN совершил каминг-аут. Выяснилось, что телеканал М1 не выпустили эпизод с поцелуем в эфир. Позже гендиректор канала Сергей Перцев говорил, что режиссер не был предупрежден о планах исполнителя.

Коротко о знаменитости:

MELOVIN (Константин Бочаров) – украинский певец, победитель шестого сезона вокального шоу "X-Фактор"; представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место.

Константин Бочаров родился 11 апреля 1997 в Одессе. Свой творческий псевдоним взял от имени британского модельера Маккуина, который был его кумиром, а также от названия праздника Хэллоуин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MELOVIN откровенно рассказал о своем первом сексе. По словам артиста, он хотел сделать это с любимым человеком, поэтому ожидание несколько затянулось.