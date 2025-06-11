'Это был ритуал, но садисту повезло': блогер рассказала новую версию трагедии в Дубае и раскрыла, что спасло Марию Ковальчук

Российский блогер Татьяна Можегова, которая уже в течение длительного времени расследует дело украинской модели Марии Ковальчук, назвала новую версию трагедии, произошедшей с ней в Дубае. По словам интернет-деятельницы, девушка якобы стала жертвой ритуальной церемонии, во время которой ее пытались убить.

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Как отметила женщина, садист не оборвал жизнь модели, поскольку в последний момент выяснилось, что она не подходит для жертвоприношения. Об этом она заявила в новом видео на своем YouTube-канале.

"Черная магия там присутствовала, да. Это был ритуал. Попытка на ритуальное убийство. И садисту еще повезло, что Мария не умерла. Она ему услугу оказала, потому что у него теперь будет меньший срок. Если бы Мария умерла, то срок был бы, конечно, гораздо тяжелее. Но неизвестно, когда бы ее еще и нашли", – сказала блогер.

По словам Татьяны Можеговой, ритуальная церемония происходила в честь религиозного праздника в ОАЭ, во время которого некоторые граждане якобы часто совершают жертвоприношения. Интернет-деятельница узнала, что была организована ужасная вечеринка, на которой желающие могли наблюдать за убийствами и садистским шоу. Якобы именно на такое жуткое мероприятие и попала Мария Ковальчук.

"Что спасло Марию? Дело в том, что на алтаре выяснилось, что для ритуала она не подходит. У нее начались месячные. Для жертвоприношения такое не годится. Она уже была полумертвая, потому что кости сломаны и ее душили. То есть они уже решили, что она все равно не выживет. А в это время у них в печи, где проводились кремации, была другая жертва. Поскольку Марии не хватило места, ее решили просто утилизировать в пустыне. Видимо, начинался рассвет, и у тех, кто увозил Марию, не было времени ее закапывать. Они просто уже далеко довольно-таки заехали. Подумали: "Сейчас мы ее выбросим, и все", – заметила Можегова.

Что известно о трагедии с Марией Ковальчук

9 марта девушка перестала выходить на связь с родными. Незадолго до этого ее видели в компании двух мужчин, которые назвали себя представителями модельного агентства. Мария Ковальчук предупредила маму, что останется у новых знакомых на ночь, после чего длительное время не связывалась с близкими.

Через 10 дней модель нашли на обочине дороги в Дубае с большим количеством серьезных травм и сразу доставили в больницу. Со временем в дело вмешалась местная полиция, которая обнародовала свою официальную версию инцидента с украинкой, согласно которой она якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако в заявлении не объяснили, как девушка попала на охраняемую территорию и почему не имела личных вещей. В Украине по делу модели было открыто уголовное дело по части 1 статьи 149 Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. Как сообщили OBOZ.UA представители правоохранительных органов, виновнику может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Позже своей версией трагедии, которая произошла с украинкой, поделилась модель по имени Ксения. Она утверждает, что была на одной вечеринке с Марией Ковальчук, и видела, как девушек били и откровенно издевались. В частности очевидица заявила, что организатором рокового гуляния был человек, которого зовут Саид.

Недавно на связь вышла и мать Марии Ковальчук. По словам женщины, она знает, кто нанес вред ее дочери. Она сообщила, что нападавшие не являются гражданами ОАЭ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогер, которая расследует нападение на Марию Ковальчук в Дубае, назвала виновного в трагедии.

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