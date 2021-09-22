'Это борьба': экс-участник 'Танців з зірками' Прохоров раскрыл, почему не поверил в победу Зарицкой

Танцор Александр Прохоров, который якобы отказал солистке группы KAZKA Александре Зарицкой участвовать с ней в шоу "Танці з зірками", отреагировал на ее претензии и высказывания. Он заявил, что дружеские отношения, о которых говорила певица – это "ее желание или фантазия".

Хореограф восстановил хронологию событий и рассказал для "КП в Украине", что еще в мае этого года они договорились, что Александр подготовит звезду к проекту, но лично ему не предложили участвовать.

"Я был не против танцевать с Сашей, но этот вопрос со мной продюсеры шоу не обсуждали. Я – спортсмен и, прежде всего, любое соревнование для меня – это борьба за первенство", – рассказал танцор.

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По словам Александра, его рассматривали в роли участника для других партнерш. Он ожидал ответа от продюсеров танцевального шоу.

Также танцор сказал, что Зарицкая в одном из интервью заявила, что самостоятельно поняла о нежелании Александра участвовать с ней. А теперь в комментарии для "ЖВЛ" сказала, что он вовсе отказался и у них не сложились дружеские отношения.

"Это было ее желание или фантазия, о которой она мне не говорила ни слова", – рассказывает Александр.

Он уверяет, что не отказывал Зарицкой, а попросил дать время, чтобы продюсеры приняли решение. Также он выразил сожаления о том, что Александра воспринимает такой поступок ударом.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, сейчас у Александра Прохорова много творческих планов. Недавно его пригласили поучаствовать в эфире "Танців з зірками" в роли гостя программы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что по итогам третьего эфира шоу "Танці з зірками" покинули Александра Машлятина и Денис Самсон. Они получили низкие оценки от жюри и зрители не сумели их спасти.