"Эта история клево продалась?" Слава Демин возмутил сеть бестактным вопросом Еве Коршик, которая пережила замершую беременность

Анастасия Какун
'Эта история клево продалась?' Слава Демин возмутил сеть бестактным вопросом Еве Коршик, которая пережила замершую беременность

Вокруг украинского ведущего Славы Демина разгорелся громкий скандал после выхода нового интервью с блогером Евой Коршик. Во время разговора интернет-деятельница вспомнила очень болезненный момент в жизни – замершую беременность, после чего шоумен решил поинтересоваться, насколько хорошо эта история "продалась аудитории".

Такой бестактный вопрос неприятно поразил как саму Еву Коршик, так и пользователей сети, поэтому они раскритиковали интервьюера в комментариях. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Славы Демина.

Как рассказала Ева Коршик, о прекращении развития эмбриона она узнала на 13 неделе беременности. Тогда блогер испытывала сплошное отчаяние, а в течение трех дней до проведения процедуры по удалению плода винила себя в трагедии.

"Это сплошной ужас, который нельзя представить. Ты плачешь, ищешь поддержку, смотришь видео на YouTube. Я обвиняла себя. Думала, может, не надо было заниматься йогой, лететь в Исландию, а, может, сырую рыбу не надо было есть. Может, еще хуже – со мной что-то не так", – вспомнила блогер.

Однако, несмотря на сложное эмоциональное состояние, Ева Коршик все же решила поделиться этой историей с подписчиками. Интернет-деятельница хотела показать, что об этой теме не нужно молчать.

Прослушав это, Слава Демин задать блогеру вопрос: "Но эта история клево продалась аудитории? Тебя начали жалеть, к тебе было приковано внимание".

Ева Коршик мгновенно отреагировала на такой вопрос и дала понять, что даже не думала о какой-либо выгоде, рассказывая о пережитой замершей беременности: "Нет, Слава. Никто не ставил такой цели и даже об этом не думал. Несколько месяцев я не смотрела на это все, а комментарии читала, потому что видела, как эта тема резонирует людям. Я хотела бы еще проговорить эту тему. На самом деле, мне хочется потом, когда я рожу здорового ребенка, показать как кейс, что и так бывает. Расскажу, что мне помогло. Я бы не использовала это для продажи".

Такой вопрос Славы Демина не на шутку разозлил пользователей сети. Многие юзеры откровенно пристыдили ведущего за бестактность и отметили, что он должен был бы быть более эмпатичным.

"Это просто ужас. Как можно сказать девушке, которая потеряла ребенка, что история с замершей беременность "классно продалась". Это просто аморально. Ева молодец, очень классно отстаивала свое мнение и границы".

"История классно продалась?" Что? Вы в своем уме такое говорить? Это просто ужас. Очень конченный вопрос, и вообще вопрос о замершей беременности – ноль эмпатии".

"У вас на канале, перед тем как написать коммент, появляется выражение "будьте вежливыми", но, по мнению всех адекватных людей, выражение "согласись, эта история клево продалась аудитории" в контексте замершей беременности – й**анный п*здец. Почему вы решили, будто имеете хоть какое-то мизерное право вообще об этом говорить, да еще и в таком тоне всезнайки?"

