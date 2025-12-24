'Эта история клево продалась?' Слава Демин возмутил сеть бестактным вопросом Еве Коршик, которая пережила замершую беременность

Вокруг украинского ведущего Славы Демина разгорелся громкий скандал после выхода нового интервью с блогером Евой Коршик. Во время разговора интернет-деятельница вспомнила очень болезненный момент в жизни – замершую беременность, после чего шоумен решил поинтересоваться, насколько хорошо эта история "продалась аудитории".

Видео дня

Такой бестактный вопрос неприятно поразил как саму Еву Коршик, так и пользователей сети, поэтому они раскритиковали интервьюера в комментариях. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Славы Демина.

Как рассказала Ева Коршик, о прекращении развития эмбриона она узнала на 13 неделе беременности. Тогда блогер испытывала сплошное отчаяние, а в течение трех дней до проведения процедуры по удалению плода винила себя в трагедии.

"Это сплошной ужас, который нельзя представить. Ты плачешь, ищешь поддержку, смотришь видео на YouTube. Я обвиняла себя. Думала, может, не надо было заниматься йогой, лететь в Исландию, а, может, сырую рыбу не надо было есть. Может, еще хуже – со мной что-то не так", – вспомнила блогер.

Однако, несмотря на сложное эмоциональное состояние, Ева Коршик все же решила поделиться этой историей с подписчиками. Интернет-деятельница хотела показать, что об этой теме не нужно молчать.

Прослушав это, Слава Демин задать блогеру вопрос: "Но эта история клево продалась аудитории? Тебя начали жалеть, к тебе было приковано внимание".

Ева Коршик мгновенно отреагировала на такой вопрос и дала понять, что даже не думала о какой-либо выгоде, рассказывая о пережитой замершей беременности: "Нет, Слава. Никто не ставил такой цели и даже об этом не думал. Несколько месяцев я не смотрела на это все, а комментарии читала, потому что видела, как эта тема резонирует людям. Я хотела бы еще проговорить эту тему. На самом деле, мне хочется потом, когда я рожу здорового ребенка, показать как кейс, что и так бывает. Расскажу, что мне помогло. Я бы не использовала это для продажи".

Такой вопрос Славы Демина не на шутку разозлил пользователей сети. Многие юзеры откровенно пристыдили ведущего за бестактность и отметили, что он должен был бы быть более эмпатичным.

"Это просто ужас. Как можно сказать девушке, которая потеряла ребенка, что история с замершей беременность "классно продалась". Это просто аморально. Ева молодец, очень классно отстаивала свое мнение и границы".

"История классно продалась?" Что? Вы в своем уме такое говорить? Это просто ужас. Очень конченный вопрос, и вообще вопрос о замершей беременности – ноль эмпатии".

"У вас на канале, перед тем как написать коммент, появляется выражение "будьте вежливыми", но, по мнению всех адекватных людей, выражение "согласись, эта история клево продалась аудитории" в контексте замершей беременности – й**анный п*здец. Почему вы решили, будто имеете хоть какое-то мизерное право вообще об этом говорить, да еще и в таком тоне всезнайки?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Слава Соломка жестко прошелся по Демину и назвал известного ведущего "дном".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!