Есть сын от предыдущих отношений и живет в США: Ступка через год после развода закрутил роман с украинской певицей. Фото

Известный украинский актер Дмитрий Ступка неожиданно раскрыл имя своей новой избранницы, с которой начал встречаться после развода с телеведущей и блогершей Полиной Логуновой в 2022 году. Возлюбленной артиста стала певица и ведущая из Украины Юлия Калабишка, выступающая под псевдонимом Barabanovа.

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Об этом Ступка сам поведал поклонникам в своем Instagram. Он обнародовал совместное селфи со спутницей, оставив под ним трогательную подпись.

"Спасибо, что ты у меня есть", – написал звезда фильмов "Тени незабытых предков", "Круты 1918" и других.

Известно, что Юлия переехала в США после полномасштабного вторжения РФ. Она проживает в Лос-Анджелесе, но не сама, а с сыном от предыдущих отношений. Его зовут Марк. Девушка регулярно публикует фото с маленьким наследником у себя в Instagram, где за ней следит около 95 тысяч подписчиков.

Вероятно, пара вместе уже больше полугода. В январе 2023-го Ступка засветил в своих InstaStories снимок ног девушки. Фаны предполагают, что это и была Юлия.

Отметим, что у актера также есть ребенок от предыдущих отношений. Это девочка Богдана, которая родилась в 2017-м. Вместе с Логуновой она также проживает в Америке. Семья выехала туда еще до распада незадолго до начала полномасштабной войны.

Сейчас Ступка продолжает жить в США, а на родине с 24 февраля 2022-го ни разу не был, что часто становится поводом для хейта в его адрес со стороны интернет-пользователей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ступка попал в скандал из-за видео, которое опубликовал в честь шестилетия дочери. Все дело в музыке, которую выбрал артист для фона. Это русскоязычный трек под названием "Тебя нежно грубо", который исполняет азербайджанская группа "Каспийский груз". Этот дуэт посещал с концертами незаконно оккупированный Крым, за что в 2017 году ему запретили въезд в Украину.

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