Есть что показать: Каменских похвасталась пикантными фото в купальнике

Украинская исполнительница Настя Каменских продолжает удивлять поклонников пикантными фото. На этот раз она позировала в купальнике, сделав несколько кадров с разных ракурсов.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Певица наслаждалась прогулкой на яхте, позируя в бикини с распущенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это большое счастье, иметь возможность отдыхая работать! Сегодня еще одну сцену зажжем", – говорится в подписи к снимкам.

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"Второе фото напомнило сразу Волочкову", "Ну все, со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить", "Тема не раскрыта!", "Ну зачем так широко?", "Ну очень красивая девушка", "Есть что показать", "Красотка", – написали фанаты в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских , также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских засветила упругие ягодицы на белоснежном пляже. Артистка позировала в откровенном бикини, держа в руках бокал шампанского. На ее формах остались следы от песка, а в волосах у Насти был красивый желтый цветок.