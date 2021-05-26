Эмма Стоун появилась в бюстгальтере и с короткой стрижкой. Фото

Американская актриса Эмма Стоун поделилась снимком, на котором позировала в бюстгальтере и с короткой стрижкой. В кадре она была запечатлена с закрытыми глазами.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующий кадр (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в бюстгальтере нежно-розового цвета и в темных штанах. Актриса позировала сидя на стуле: руки она положила перед собой, а голову слегка закинула назад, на лице у нее в этот момент сияла ослепляющая улыбка.

Кроме того, выразительности ее образу добавлял яркий макияж глаз и насыщенный оттенок помады на губах. Можно предположить, что фотография была сделана в гримерке, ведь на столике лежало множество косметики, а на спинке стула были аккуратно сложены другие вещи.

Напомним, что в 2017 году по версии журнала "Forbes" Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире с годовым доходом в 26 млн долларов. Знаковой в ее карьере была роль Олив Пендергаст в подростковой комедии "Отличница легкого поведения". После съемок в ленте звезду номинировали премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмма Стоун показала, как выглядела 7 лет назад. Она опубликовала кадры, сделанные еще в 2014 году. На них звезда позировала в роскошном наряде: черный короткий свитер, мини-юбка в клетку, а завершали образ красные лодочки на высоком каблуке.