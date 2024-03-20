Эмили Ратаковские показала свои 'кольца для развода' с гигантскими бриллиантами на откровенных фото

Актриса и модель Эмили Ратаковски удивила своих поклонников, позировав полностью обнаженной во время интимной съемки в постели. 32-летняя звезда продемонстрировала свои уникальные драгоценности, завернувшись в белые простыни.

После расставания с кинопродюсером Себастьяном Бер-МакКлардом модель разделила свое кольцо надвое, в результате чего знаменитость получила бриллиантовые "кольца для развода". Фотографиями Ратаковски поделилась на своей Instagram-странице. Эмили разорвала свой брак два года назад после скандала с обманом, причем инсайдеры утвеждали, что МакКлард изменял актрисе не один раз.

Теперь она сменила кольцо с бриллиантом, которое получила от бывшего мужа, на два отдельных украшения – обручальное кольцо в форме груши и другое с овальным камешком. Она надела обе на правую руку – на безымянный палец и мизинец.

На новых снимках обнаженная Эмили поднесла одну руку к камере. На другом снимке она завернулась в одеяло, чтобы закрыть грудь, и подняла телефон высоко над головой, чтобы продемонстрировать свои серебряные серьги-кольца и сверкающий макияж, несмотря на то, что она все еще в постели.

Она использовала глянцевую розовую помаду, темную подводку вокруг глаз, и не пожалела хайлатера и румян.

"Обручальные кольца для развода", – подписала она снимок, отметив дизайнера Элисон Лу. Бренд добавил для Page Six: "Идея всегда заключалась в том, чтобы взять оригинальное кольцо и изменить его, чтобы отметить новую главу в жизни Эмили. Так же, как развод – это разлука двух людей, эти кольца – это разлука двух камней. Теперь у нее есть два кольца, которые она может с гордостью носить каждый день, и они будут служить напоминанием о том, насколько она сильная".

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