Как выглядела Эмили Ратаковски в 13 лет. Появилось фото

Всемирно известная американская актриса Эмили Ратаковски показала своим фанатам архивное фото, на котором ей 13 лет. Красавица уже тогда позировала перед камерой не хуже современных моделей.

Новогоднее фото с лаконичной подписью "13" звезда выложила в свой блог, собрав сотни восторженных комментариев. Позади знаменитости стоит елка, подсвечник и несколько букетов роз (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В домашней атмосфере школьница надела бледно-зеленую майку на бретелях, а на шею элегантно повязала цветной платок. Каштановые волосы девочки расплетены и опрокинуты на левую сторону.

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13-летняя модель повернулась лицом к объективу, в то время как ее тело повернуто боком. Такой прием часто используют фотографы для добавления глубины в кадр .

Уже в молодости у будущей звезды были ярко выражены черты лица. На фото видны пухлые губы и густые брови Эмили, не свойственные девушкам в раннем возрасте.

Кратко о звезде:

Эмили Ратаковски – 30-летняя американская актриса и модель, рожденная в Лондоне. Известна ролями в фильмах "Круиз", "Искусство обмана", "Красавица во всю голову" и "Исчезнувшая".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ратаковски обвинила певца Робина Тика в том, что он домагался ее на съемках клипа "Blurred Lines". Инцидент произошел в 2013 году, но Эмили отважилась рассказать о нем только сейчас.