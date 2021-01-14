Эллерт рассказал, как сложились отношения с сыном Мишиной после "Холостячки"

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт заявил, что после финала шоу Ксения Мишина рассказала своему сыну Платону, что теперь они станут одной семьей. Мальчик очень обрадовался этой новости.

Такими подробностями Эллерт поделился в интервью YouTube-программе "Зе Интервьюер". Напомним, что первое знакомство Александра с сыном Ксении произошло в рамках шоу. Тогда они весело проводили время, катаясь на квадроциклах и сажая деревья (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда проект закончился, Ксения поговорила с сыном, сказала ему, мол, как ты смотришь на то, что Саша будет жить с нами? Платон обрадовался, довольный, счастливый: "Класс, Саня!". Я там просто разорвал его на квадроциклах, мы гоняли быстрее всех. И я ему, скажем так, понравился", – признался Эллерт.

Ксения Мишина с сыном Платоном Instagram Ксении Мишиной

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL: