Елизавета II вышла в свет в стильном сиреневом наряде. Фото

Королева Великобритании Елизавета II вышла на публику в элегантном наряде темно-сиреневого цвета. Она посетила отремонтированный музей в замке Стерлинг.

Свой образ монарх дополнила стильными аксессуарами. Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram Букингемского дворца (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Елизавета II вышла в свет в деловом длинном пальто темно-сиреневого оттенка, из-под него виднелось платье в цветочный принт. Свой образ королева завершила украшениями – брошью, шляпой в тон, серьгами, ожерельем на шее и черной сумкой.

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Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Напомним, как стало известно, королева Великобритании Елизавета II не любит носить приглушенные, землистые или черно-белые цвета. Монарх предпочитает сочные цвета и оттенки в одежде, так как это является "стратегическим шагом ее заметности".

Ранее королева Великобритании Елизавета II посетила Шотландию и появилась на публике в элегантном нежно-голубом образе. Монарх была в сопровождении принца Уильяма и успела побывать на шотландском заводе AG Barr, который производит культовый безалкогольный напиток Irn-Bru.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета II вышла на публику в элегантном наряде светло-сиреневого оттенка. В таком образе она встретилась с премьер-министром Борисом Джонсоном.