Елизавета II вышла в свет в элегантном голубом образе. Фото

Королева Великобритании Елизавета II посетила Шотландию и появилась на публике в элегантном нежно-голубом образе. Монарх была в сопровождении принца Уильяма и успела побывать на шотландском заводе AG Barr, который производит культовый безалкогольный напиток Irn-Bru.

Королева пробудет в Шотландии четыре дня и остановится во дворце Холируд в Эдинбурге, который является официальной резиденцией королевской семьи. Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram Букингемского дворца (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Елизавета II вышла в свет в деловом длинном пальто голубого цвета, из-под него виднелось платье в цветочный принт, а на ногах у королевы были черные туфли.

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Свой аутфит монарх дополнила стильной шляпой, белыми перчатками, черной сумкой и украшениями в виде сережек и ожерелья на шее.

Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Напомним, как стало известно, королева Великобритании Елизавета II не любит носить приглушенные, землистые или черно-белые цвета. Монарх предпочитает в одежде разноцветные оттенки, так как это является "стратегическим шагом ее заметности".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королева Великобритании Елизавета II вышла на публику в элегантном наряде светло-сиреневого оттенка. В таком образе она встретилась с премьер-министром Борисом Джонсоном.