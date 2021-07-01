Елизавета II пришла на встречу в ярко-синем пальто. Фото

Королева Великобритании Елизавета II вышла в свет в элегантном наряде ярко-синего цвета. Свой образ она дополнила стильными аксессуарами.

Монарх посетила один из проектов в западной части Глазго под названием "Детский лес". Подробней о том, как выглядела королева Великобритании на встрече – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Елизавета II появилась на публике в деловом пальто ярко-синего оттенка, из-под которого выглядывало платье в цветочный принт. Также монарх обула удобные черные туфли, а свой аутфит завершила украшениями, брошью, шляпой и сумкой.

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Кроме того, королева сделала легкий макияж с акцентом на губы.

Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Напомним, как стало известно, королева Великобритании Елизавета II не любит носить приглушенные, землистые или черно-белые цвета. Монарх предпочитает сочные цвета и оттенки в одежде, так как это является "стратегическим шагом ее заметности".

Ранее королева Великобритании Елизавета II посетила Шотландию и появилась на публике в элегантном нежно-голубом образе. Монарх была в сопровождении принца Уильяма и успела побывать на шотландском заводе AG Barr, который производит культовый безалкогольный напиток Irn-Bru.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета II вышла на публику в элегантном наряде светло-сиреневого оттенка. В таком образе она встретилась с премьер-министром Борисом Джонсоном.