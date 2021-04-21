Елизавета II отмечает 95-летие: чего вы о ней не знали

Королева Елизавета II 21 апреля отмечает юбилей. Свое 95-летие она проведет в трауре в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа.

Для миллионов британцев королева является символом традиций и стабильности страны. Ко дню рождению монархини OBOZREVATEL вспомнил интересные факты из жизни ее величества, которых вы могли не знать.

Неожиданно стала королевой

Елизавета была третьей в очереди на королевский трон, после дяди Эдуарда VIII и отца Георга VI. Однако король Эдуард отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон. Тогда принцесса оказалась первой в очереди за папой. Когда он умер, Елизавета официально стала королевой в возрасте 27 лет. Коронация состоялась 2 июня 1953, такое событие впервые транслировали по телевизору.

Прозвища королевы

У Елизаветы есть два прозвища. Лилибет она себя называла, потому что в детстве не могла произнести полное имя. Именно так ее звали покойные отец и любимый. Этим именем королева подписала прощальную записку, которую положила на гроб с телом мужа в день похорон. Второе прозвище – "капусточка", так часто называл жену принц Филипп.

Главные рекорды

Елизавета II побила рекорд в 2015 году и дольше всех монархов возглавляет Великобританию – 69 лет. Ее величество считается самой богатой королевой мира. В 2012 году состояние оценивали в 310 миллионов фунтов.

В течение всего правления бок о бок с королевой шагал герцог Эдинбургский принц Филипп. Пара отпраздновала 73 годовщину в ноябре 2020 и стала рекордсменом. Никому из королевских супругов не удалось пронести свою любовь такое длительное время.

Елизавета II правит наибольшим количеством стран

Королеве подчиняются 116 государств. К тому же ее портрет отчеканен на монетах 35 стран. Портрет Елизаветы чаще любого другого правителя был изображен на купюрах за всю историю выпуска денег.

Королевы тоже плачут

Браки троих детей Елизаветы в 1992 году распались, что нанесло серьезный удар по монархии, которая всегда выступала против разводов. В этом же году в Виндзорском дворце произошел масштабный пожар, который тушили более 15 часов. Чтобы собрать средства на реставрацию, королевская семья вынуждена была открыть туристам часть Букингемского замка. Ремонтные работы длились 5 лет.

Королевские сумочки

Сумка королевы – средство коммуникации. Когда Елизавета кладет клатч на стол, это означает, что она хочет уйти через 5 минут. Аксессуар на полу показывает, что ей не нравится разговор. Если же монархиня перевешивает сумку из одной руки на другую – время закончить разговор.

Любимые собачки – корги

Вся Великобритания знает что, Елизавета II обожает очаровательных собак породы корги, которые давно уже стали символом рода Виндзоров.

Самые неожиданные подарки

Королева получала в подарок крокодила, слона и кенгуру, которых потом отдала в Лондонский зоопарк.

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