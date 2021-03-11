Елена Зеленская восхитила сеть элегантным образом. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила украинцев элегантным нарядом. Так, она предстала перед камерой в красивой блузке молочного цвета с цветочным принтом.

Фото образа появилось на фан-странице супруги президента в Instagram. Отметим, что Зеленская позировала перед ноутбуком за столом, поэтому можно разглядеть лишь верх ее аутфита.

"Первая леди Украины примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм". Ее выступление запланировано на 11:50-12:00", – говорится в публикации.

К слову, пользователи сети восхитились стильным образом Зеленской и написали множество позитивных комментариев.

Напомним, что Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.