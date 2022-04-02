Елена Зеленская назвала трех украинских женщин, которых считает примером и образцом. Фото

Жена президента Украины Елена Зеленская назвала трех украинских героинь, ставших для нее образцом мужества. Среди них: врач Ирина Кондратова, воспитательница Наталья Песоцкая и храбрая девушка из Ирпеня по имени Настя Тихая.

Каждая из этих красавиц рисковала своей жизнью, помогая слабым, во время войны, развязанной рашистами. Такой комментарий раздался в интервью Repubblica, сообщили в "Укринформе" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Для меня очень много украинских женщин – пример и образец. Например, врач Ирина Кондратова, которая спасает новорожденных в Харькове", – начала первая леди.

Речь идет о знаменитом медике, героическую работу которой заметил даже Дэвид Бекхэм, который предложил передать ей доступ к своему многомиллионному аккауну в Instagram. На протяжении суток Ирина Кондратова рассказывала подписчикам звезды со всего мира о зверствах россиян в Харькове.

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Тогда Ирина Юрьевна выложила у Бекхэма несколько коротких stories, в которых показала, как работает Харьковский региональный перинатальный центр (ХРПЦ) в условиях военных действий.

"Или Наталья Песоцкая – воспитательница из приюта в Чернигове, спасшая 30 детей-сирот. Она не только была с ними в бомбоубежище, но и смогла вывезти их под обстрелами в безопасное место!" – рассказала Елена Зеленская о второй героине.

24 февраля Наталья Песоцкая с документами, вещами и 2 детьми уехала не в безопасность, а в приют, где до 18 марта защищала малышей от вражеских пуль и страха перед смертью. Об этом она сама рассказала "Общественному".

"Или Настя Тихая – девушка из Ирпеня, которая не забыла о братьях меньших – под обстрелами, по взорванной дороге пешком вывела в безопасное место целый приют для животных-инвалидов. Вот невероятные женщины. Вот кто пример. Вот такие у нас женщины вообще", – закончила супруга Владимира Зеленского.

Напомним: 13 марта стало известно, что Анастасия Тихая, рискуя жизнью, вывела 15 животных-инвалидов в безопасное место. Фотография девушки мгновенно разлетелась по сети, став символом храбрости и человечности украинских девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Зеленская призналась, как ее дети переживают войну. По словам супруги президента, они ведут себя очень дисциплинированно и все понимают.

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