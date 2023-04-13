Елена Зеленская и нобелевская лауреатка Александра Матвийчук вошли в 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

Культовый журнал Time составил ежегодный список 100 самых влиятельных людей планеты. В 2023 году в него вошли и украинки – первая леди Елена Зеленская и правозащитница Александра Матвийчук.

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Информация о рейтинге размещена на сайте издания. Среди прочих он состоит из актеров Коллина Фарелла и Педро Паскаля, инженера Илона Маска, руководителя TikTok-платформы Шу Цзи Чу, канцлера ФРГ Олафа Шольца, футболиста Леонеля Месси и короля Чарльза III.

Жена украинского президента вошла в список "Лидеры". Как описала коллегу первая леди США Джил Байден, хотя Зеленская не вынашивала планов заниматься гуманитарной борьбой за народ Украины, но когда возникла нужда, немедленно на нее откликнулась.

"Елена могла уехать из страны в это опасное время, но не покидает ее. Она остается, чтобы показать миру, что сердце и надежда могут заставить даже величайшего тирана показаться маленьким. Она остается ради своих детей ради их будущего и будущего всех украинцев", – написала супруга американского лидера.

Украинская правозащитница и глава организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук также вошла в колонку лидеров современности. В свои 39 лет девушка посвятила жизнь защите свободы и демократии в Украине, боролась за права людей, а также делала все, чтобы задокументировать военные преступления РФ.

"Работа, которую делает Александра и ее организация, так актуальна и важна. Документируя зверства в России, чтобы преступники могли предстать перед судом, она доказывает, что женщины — не просто жертвы войны; они могут быть проводниками мира и справедливости", – написала о влиятельной украинке бывшая сенатор и госсекретарь США Хилари Клинтон.

Напомним, в прошлом году Александра Матвийчук стала лауреатом Нобелевской премии мира. Ее выступление на фоне полномасштабной агрессии России и массовых смертей украинцев перед участниками престижной международной награды можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году культовый журнал Time назвал президента Зеленского человеком года. Вместе с ним на обложку легендарное издание поместило собирательный образ отважного украинского духа.