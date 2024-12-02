Елена Тополя призналась, сколько сейчас весит и как потеряла 10 кг

Украинская певица Елена Тополя (в прошлом – Алеша) рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг и сколько весит сейчас. По словам исполнительницы, резкое похудение произошло на фоне стресса, однако сейчас она пытается держать себя в форме и использует для этого не вредящие здоровью методы.

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Как призналась звезда журналистке Радио Люкс Наталии Тур, ее вес колеблется от 46,5 до 48 кг. "Мне комфортно в этом весе, я слежу за своим телом, я занимаюсь. Я стараюсь, но у меня не всегда получается правильно питаться. Иногда вообще не получается питаться, может поэтому тоже немного теряю вес", – призналась Тополь.

Певица призвала обращать внимание на своих близких, резко теряющих килограммы, ведь это может быть признаком стресса. По словам знаменитости, в такие моменты люди словно чахнут и требуют особого внимания от окружающих. "Стресс, в моем случае, был в том, что я не могла уделить время себе. И я просто, как ветер, развеивалась для всех, во все стороны, и в результате у меня оставалась просто пустота", – поделилась исполнительница.

Тополя также рассказала, что у нее не было диагностировано расстройство пищевого поведения, однако год назад, призналась звезда, находилась "на грани". "Той осенью у меня было 42 кг. Это было уже так на грани, я сама начала переживать, потому что я достаточно ела. Я не понимала почему вес просто уходит из меня", - вспомнила певица и подчеркнула, что в такой ситуации следует обратиться к специалисту.

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