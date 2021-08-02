Елена Кравец 'сменила имидж' и показала тело в татуировках. Фото

Украинская актриса "Квартала 95" Елена Кравец поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала, как бы выглядела с татуировками. Знаменитость использовала фильтр из Instagram для образа.

Фанаты оценили новые фото телезвезды и засыпали ее комментариями. Соответствующие кадры актриса опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кравец сделала селфи, на которых засветилась с короткой стрижкой, а также множеством татуировок по всему телу – они виднелись на шее, руках и лице знаменитости.

"Решилась наконец-то… Прости, мам… Подмигнула", – подписала снимки актриса.

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Пользователи сети сразу же поняли, что тату у звезды ненастоящие. Они оставили множество комментариев под публикацией.

"Вау! Как вам идет! Восторг!", "Вам очень идут татуировки", "Прикольный фильтр! Под эту стрижку вам идет!", "Лена, вас не узнать", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

В 2014 и 2015 годах Елена Кравец входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", а в 2016 году вошла в список "ТОП-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Кравец призналась, что ей очень захотелось перемен, поэтому она решилась на кардинальную смену имиджа – сделала стрижку боб-каре.