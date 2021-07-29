Эктор Хименес-Браво умилил поклонников снимком с домашними любимцами

Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал фото, где он позирует со своими питомцами – собаками породы бельгийский гриффон. Таким образом, он решил чуть ближе познакомить своих поклонников со своими любимцами.

Ресторатор опубликовал снимок в Instagaram. Он признался, что его собаки – самые верные друзья.

"Пришло время познакомить вас чуть ближе. Я встречал многих людей, среди них были плохие и хорошие люди, но никогда, НИКОГДА я не видел плохого животного. Меня очень огорчает, когда человек ужасно ведет себя со своим питомцем, эти люди не заслуживают иметь таких верных друзей.

У меня всю жизнь были только коты, но никогда не было собаки. Но я очень захотел, когда посмотрел фильм с Джеком Николсоном, где был собака породы гриффон и я влюбился в нее. Я очень люблю Звездные Войны, мой любимый фантастический фильм, а этот пес внешностью похож на Чубакку, я просто восхищен!", – написал он.

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Шоумен отметил, что собака по кличке Чоко проживает с ним уже 9 лет, а вот второй питомец, по кличке Лупита появилась полтора года назад.

"Чоко у меня уже 9 лет. Моя первый собака. Очень спокойный и уже старый, любит много спать. Он очень верный, такой свой, он сразу мне был покорный. А Лупита появилась 1,5 года назад, когда мне подарили ее на день рождения. Она очень характераня, боевая, волевая, активная, я везде и всегда ее с собой беру.

Конечно, я ее хозяин, но у нас с ней очень сильная связь, и это невероятно. Она со мной даже на сьемках Мастер Шеф, 24/7", – написал Эктор.

Он добавил, что животные для него не просто друзья, они часть его семьи. Ресторатор призвал оберегать животных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эктор делился с поклонниками архивными снимками, на которых показал, как выглядел в юности еще без бороды. Также знаменитость рассказал, как в 90-х стал жертвой рэкетиров.