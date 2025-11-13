'Экспериментировали, как над сусликами'. Телеведущая шокировала, как на 'Фабрике звезд' унижали участников, и разоблачила истинное лицо Виктюка

Украинская ведущая и продюсер Дарья Коломиец раскрыла, как команда телевизионного реалити-шоу "Фабрика звезд" унижала участников. По ее словам, среди режиссеров проекта было много россиян, которые постоянно обесценивали отечественных артистов, навязывали комплекс неполноценности и нарушали границы.

Видео дня

Культурная активистка вспомнила неприятную ситуацию, что случилась между ней и Романом Виктюком, который родился во Львове, но большую часть жизни провел в РФ, во время репетиции. Тогда режиссер пытался научить участников реалити определенного актерского приема, поэтому неожиданно поцеловал Коломиец. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"К нам относились будто к малышам, которых надо научить жизни. Приводили режиссеров, вся эта "большая российская культура", все деньги шли туда. А наши украинские артисты, которые в разы талантливее и сильнее, должны были выступать бесплатно, чтобы о них знали", – вспомнила ведущая.

По словам Дарьи Коломиец, к участникам "Фабрики звезд" относились без всякого уважения. Артистам навязывали, будто режиссеры реалити дали им все, что они имеют, поэтому никто не осмеливался сказать "нет".

"Над нами экспериментировали, как над сусликами. Помню, как Виктюк что-то рассказывал, а потом взял и залез своим старым языком мне в рот. Он показывал какой-то актерский элемент и решил на мне его продемонстрировать. Я сейчас понимаю, что это харассмент. Этот момент попал в эфир", – поделилась продюсер.

Заметим, что "Фабрика звезд" стартовала в Украине в 2007 году. Для участия в реалити выбирали 16 молодых артистов (8 женщин и 8 мужчин), которым помогали реализовать себя. Они жили в одном доме, где под присмотром телекамер занимались с преподавателями вокала и танцев, работали с психологами и писали песни. Каждую неделю проходил концерт, в конце которого проект покидал самый слабый участник. В финале призерами становились трое исполнителей.

Дарья Коломиец приняла участие в первом сезоне реалити, а одним из членов жюри стал Роман Виктюк. Тогда судьям было довольно нелегко отобрать артистов для участия в шоу, а режиссер высказывался об этом процессе так: "Я ищу людей с внутренней сексуальной энергетикой. Пока не нашел".

Что известно о Дарье Коломиец

Дарья Коломиец родилась 9 августа 1988 года в Черкассах. С довольно юного возраста она хотела выступать перед публикой, поэтому в 16 лет приняла решение переехать в столицу и поступить в Киевский национальный университет культуры и искусств на специальность "диктор и ведущий телепрограмм".

Впервые Дарья Коломиец появилась на телеэкранах как участница шоу "Фабрика звезд", а затем начала карьеру ведущей в проекте Teen Time. Позже она работала на "Новом канале", М1, "НЛО TV" и радио "Аристократы". Во время пандемии COVID-19 культурная активистка начала выпускать ежедневный музыкальный подкаст MusiCures.

После начала большой войны Дарья Коломиец решила вести в соцсетях личный дневник, который со временем перерос в полноценный медиапроект Diary of War. Летом 2022 года ведущая уехала в Нью-Йорк, взяв с собой чемодан с украинской музыкой, записанной на винил, чтобы популяризировать культуру нашей страны и говорить о российских преступлениях. Рассказывать миру об Украине она продолжает и по сей день.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кондратюк ошеломил историей, как его унижали на "Что? Где? Когда?".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!