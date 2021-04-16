Экс-жена Богдана рассказала, платил ли он за ее участие в шоу "Холостяк"

Участница шоу "Холостяк 11"Анна Богдан заявила, что ее бывший супруг, экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан, не платил за ее появление в романтическом реалити. По словам девушки, после официального развода, она не общалась и не виделась с мужчиной.

Такими подробностями Анна поделилась на личной странице в Instagram. Она также добавила, что по ее информации, эти слухи распускают участницы "Холостяка". Богдан назвала такой поступок "низким и непорядочным".

"Для чего моему бывшему мужу делать это? Чтобы наблюдать, как его экс-жена строит отношения с другим мужчиной? Как целуется с другим? О моем участие в проекте он мог узнать после официального заявления. Я надеюсь, мы все умные люди, и все умеем фильтровать информацию", – написала она.

Отметим, что Анна активно ведет блог в социальных сетях, где часто публикует свежие фотографии. К примеру, ранее в своих stories она рассказала, что принять участие в проекте "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга Андрея Богдана Анна заявила, что не стала брать его фамилию из-за того, что у нее не было желания заниматься переделкой документов.