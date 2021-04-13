Экс-модель Victoria's Secret отказалась от алкоголя на два года и назвала неожиданные плюсы

Бывшая модель Victoria's Secret 29-летняя Бриджит Малкольм заявила, что после отказа от алкоголя на два года она чувствует себя более счастливой и позитивной.

По словам знаменитости, у нее стало гораздо больше свободного времени в течении дня. Об этом Малкольм сообщила на странице в Instagram-stories.

Как рассказала модель, она также заметила другие преимущества в отказе от алкогольных напитков, особенно в своей внешности.

"Не считая этого гигантского прыщика на подбородке, моя кожа стала более чистой", – отметила девушка.

Она добавила, что ее вес перестал колебаться и остается устойчивым. Кроме того, модель хорошо спит, концентрируется и у нее появилось больше уверенности в себе.

Малкольм призналась, что раньше употребляла алкоголь, чтобы "справиться с проблемами". Девушка подчеркнула, что теперь она убрала из своей жизни вечеринки и это помогает ей достичь всех поставленных целей.

"У меня улучшились отношения с моими друзьями, и я люблю людей такими, какие они есть, а не такими, какими я хочу их видеть", – подытожила модель.

Коротко о знаменитости:

Бриджит Малкольм – австралийская модель, которая больше всего известна тем, что появлялась на двух показах Victoria's Secret Fashion.

Помимо шоу, Малкольм также появлялась в журналах, таких как Harper's Bazaar, Playboy и Elle.

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