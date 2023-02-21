Экс-''холостяк'' Макацария после слухов о беременности молодой жены показал ее фото с отдыха

Главный герой романтического реалити "Холостяк-6" Иракли Макацария 14 февраля обрадовал своих фанатов фотографией, на которой предстал с женой Лизой Чичуа. Подписчики подумали, что пара в ожидании малыша и засыпали влюбленных поздравлениями. Однако теперь бизнесмен развеял эти слухи, показав кадр с отдыха с молодой супругой. Фолловеры были удивлены увиденным.

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Мужчина разместил подборку снимков в Instagram-stories. На ней кроме себя в шляпе и в белой рубашке с цветочным принтом он показал и Елизавету с идельно-плоским животом. Девушка загорала на лежаке, ловя нежные солнечные лучи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стоит отметить, что супруги никак не прокомментировали новость о "беременности" Чичуа. В этот раз также Макацария не оставил никаких мыслей на фото – только добавил в фотоколлаж эмоджи в виде белого сердечка. Видимо, предприниматель решил ответить всем пользователям, которые заподозрили его в будущем отцовстве.

Как ранее рассказывал Иракли, он с первого взгляда влюбился в 20-летнюю грузинскую студентку Лизу Чичуа. Впервые Макацария увидел девушку 22 августа 2020 года в Батуми на концерте. Было много людей, однако среди них он разглядел красавицу, о которой ранее ему рассказывала жена друга. В тот день мужчина не рискнул подойти к брюнетке и наблюдал за ней издалека.

Бизнесмен женился на Елизавете 25 июля 2022 года. Свадьба прошла в Грузии в кругу родных и друзей. Известно, что пара не только расписалась, но и обвенчалась. Молодожены организовали шикарное торжество, декор на котором поражал своим богатством.

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