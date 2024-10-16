Экс-гитариста Оззи Осборна подстрелили во время прогулки с собакой: в каком состоянии музыкант

Джейк Ли, бывший гитарист Оззи Осборна, получил многочисленные огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 15 октября. Правоохранители сообщили, что музыканта подстрелили около трех часов ночи, когда он вывел свою собаку на улицу.

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Ли сразу отвезли в больницу, пишет Associated Press. Злоумышленника не удалось задержать на месте инцидента, однако продолжается расследование.

Представитель артиста Аманда Каган подтвердила факт стрельбы, добавив, что Ли находится в сознании и "ожидается, что он полностью поправится". "Поскольку инцидент находится под следствием полиции, никаких дальнейших комментариев не будет. Ли и его семья благодарны за уважение к их личной жизни", – говорится в заявлении.

Каган также сообщила, что стрельба произошла, когда Ли выгуливал собаку. "По милости Божей, никакие важные органы не травмированы", – сказал Тим Хейн, менеджер рок-группы Ли Red Dragon Cartel, в интервью агентству AР.

67-летний Ли родился в Норфолке, штат Вирджиния, и вырос в Сан-Диего. В 1980-х годах он играл на гитаре в нескольких группах глэм-металл-сцены Сансет-Стрип в Лос-Анджелесе, в том числе в ранней версии Ratt. В 1982 году он присоединился к группе Оззи Осборна и оставался в ней до 1987-го. Позже он играл в металл-группе Badlands и выпустил несколько сольных альбомов. В последнее время он возглавлял Red Dragon Cartel.

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