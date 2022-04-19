Ефросинина раскрыла инсайды 'независимой журналистки' Собчак: отказалась от интервью с Зеленским, потому что обожает деньги

Украинская телеведущая Маша Ефросинина раскрыла, что российская "независимая журналистка" Собчак отказалась от интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя ей предлагали приобщиться. По словам украинки, путинистку привлекает не объективная журналистика, а деньги, которые она получает, угождая правительству РФ и согражданам.

Об этом ведущая узнала из своих источников, которым, по ее словам, можно доверять на 100%. Соответствующий комментарий прозвучал в интервью Наталье Влащенко в эфире телеканала "Украина" на YouTube (чтобы подивитсия фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ефросинина заверила, что имеет множество общих знакомых, которые одинаково контактируют с ней и Собчак. По этой причине украинка якобы знает, что наиболее уязвимо место псевдожурналистки – деньги.

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"Она очень умная, очень. И постоянно напоминает, что она журналистка. И сейчас ты понимаешь, что это был крутой камуфляж для того, чтобы прикрыть ее алчность. Все наши общие друзья всегда говорили, что она очень любит деньги", – рассказала звезда.

По словам Ефросининой, Собчак ценит богатство и роскошь даже больше собственной семьи.

"Игла в ее яйце, вот эта уязвимая точка – это не дети и не семья. Это деньги. Она жадная. Она очень любит люкс, роскошь и не скрывает это. Она очень не любит платить, поэтому у нее бесконечные бартеры и реклама", – говорится в комментарии.

Чтобы не потерять финансирование, получаемое Собчак со стороны Российской Федерации, она в своих "объективных статьях" освещает информацию так, как ей это выгодно. По всей видимости, по этой причине пропагандистка отказалась выслушать вторую сторону в войне – президента Украины.

"Помните интервью Владимира Зеленского российским СМИ? Там был переполох, что пригласили только мужчин-журналистов. У меня есть информация, что Собчак предлагали поучаствовать. Ей и другим женщинам, но они все отказались", – раскрыла знаменитость.

Маша Ефросинина предположила, что путинистка не желает отказываться от богемной жизни, поэтому "изменила человечности" в пользу материальных благ, которыми ее еще некоторое время сможет снабжать народ Российской Федерации. Конечно, если она продолжит транслировать риторику Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Собчак получила израильское гражданство, однако опровергла слухи об эмиграции. Поговаривают, что пропагандистка продала свою недвижимость в центре Москвы.