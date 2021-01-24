Ефросинина призналась, что пережила диагноз бесплодие.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала поклонникам о диагнозе, который она пережила в 22 года. Как оказалось, врачи сообщили звезде о бесплодии.

На странице в Instagram Ефросинина ответила на вопросы подписчиков и призналась, как она получила приговор, что вряд ли когда-либо забеременеет. По словам Маши, из-за насыщенного графика работы она серьезно подорвала свое здоровье.

"Мне было 22. К тому времени я уже три года, как вела утреннее шоу. Три года, как вставала в 4:30 утра, заканчивала университет и спала по ¾ часа в сутки. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 кг. И получила приговор, вряд ли когда-либо забеременею", – ответила в Instagram знаменитость.

К слову, на данный момент Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым воспитывает двоих детей – 16-летнюю дочь Нану и 6-летнего сына Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Мика Ньютон рассказала, как ей диагностировали 3-ю стадию рака и бесплодие впоследствии.