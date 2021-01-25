Ефросинина потроллила Кухар с мужем на Мальдивах. Видео
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками видео, на котором показала пародию на известную балерину Екатерину Кухар. Сейчас танцовщица отдыхает на Мальдивах вместе с семьей.
Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Так, Ефросинина решила повторить позы на фото звездной пары (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Телеведущая смонтировала ролик, в котором вначале показывает снимки Кухар и ее мужа Александра Стоянова, где они отдыхают на Мальдивах, а затем пародирует их со своим любимым только в зимней Украине.
"Стабильно #завистьнемое", – подписала ролик Ефросинина.
Напомним, Маша Ефросинина – это украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ефросинина сделала пародию на видео певицы Насти Каменской (NK) с отпуска на Мальдивах. Артистка решила снять ролик с зимней Украины в ответ на отдых Насти в тропиках.
Также ведущая поделилась с поклонниками видео, на котором показала пародию на певицу Олю Полякову, когда та отдыхает на Мальдивах.