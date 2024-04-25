Ее прически шокировали мир. Билли Айлиш назвала цвет волос, который повлек за собой кризис идентичности: я не знаю, кто я

Всемирно известная певица Билли Айлиш призналась, что после перекраски в блондинку она почувствовала себя не в своей тарелке, что спровоцировало так называемый кризис идентичности. В таком образе она проходила около полугода и впоследствии кардинально сменила имидж – стала брюнеткой.

В интервью Rolling Stone она отметила, что 2019 год для нее был самым лучшим и приятным, но пандемия коронавируса со временем заставила прибегнуть к новым экспериментам, из-за чего изменила цвет волос и тематику песен. Такой выбор заставил Айлиш понять, что нежный джазовый стиль не для нее.

"Я была настолько сама собой, что больше не могла видеть себя объективно. А потом я выкрасила волосы в блонд, и сразу подумала: "Оу, я понятия не имею, кто я", – рассказала она.

Как указывает источник, Айлиш не жалеет о том времени, когда пришлось попытаться выйти из зоны комфорта, чтобы отрефлексировать свою жизнь. В мае 2021 года она шокировала фанатов в Instagram своим перевоплощением из зелено-черного в блонд, с которым появилась и на Met Gala, где предстала в неприсущем ей стиле образе – пышном бальном платье со шлейфом.

"Я всегда хотела это сделать. Я просто боялась и не чувствовала себя комфортно в своей коже, и я чувствую, что наконец-то это сделала", – объясняла звезда свое решение.

Уже в декабре ее снова постигли эксперименты. Звезда вернулась к своему стилю брюнетки и с тех пор таких кардинальных перемен не делала. Разве что перекрашивала корни в красный.

Стоит отметить, что в начале песенной карьеры, а это 2015 год, Билли Айлиш "зацепила" публику своими синими волосами, которые, как вспомнила она, были случайностью. "Для меня так интересно то, что синий всегда был моим наименее любимым цветом. Это так бессмысленно, потому что мои волосы годами были синими. Но я не хотела этого – это был несчастный случай. Кто-то нанес слишком много тонера на мои волосы, и они вдруг вдруг стали лавандово-синими, а потом они продолжали синеть, и тогда меня знали как эту голубую девушку, и я... ненавидела это", – рассказала певица.

В последнее время владелица "Грэмми" стала раскрепощеннее, что указывает на то, что она получает удовольствие от выхода из зоны комфорта. Более того, в интервью звезда рассказывала о своих сексуальных предпочтениях и собственной ориентации. Впрочем, она "все еще боится женщин", хоть и "неравно дышит" к ним.

"У меня глубокие связи с женщинами в моей жизни, друзьями в моей жизни, семьей в моей жизни. Они физически меня привлекают. Меня также так пугают они, их красота и их присутствие", – пояснила она.

Ранее OBOZ.UA писал, какой неожиданный момент, связанный с Билли Айлиш, поклонники заметили на вручении статуэток "Оскар-2024".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!