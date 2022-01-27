Ее обнимал Шварценеггер. Как выглядит самая сильная девочка в мире, которой сейчас 22 года

Россиянка Марьяна Наумова, которую обнимал известный актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер на соревнованиях по пауэрлифтингу в 2015 году, перестала заниматься этим видом спорта. 22-летняя девушка ведет свой блог в соцсети, где рассказывает о личной жизни и путешествиях.

Отметим, что Марьяну Наумову долгое время называли "самой сильной девушкой в мире", поскольку она смогла поднять 145 кг в возрасте 15 лет. Об этом сообщает Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она начала заниматься тяжелой атлетикой, когда ей было всего десять лет. Марьяна стала часто участвовать в соревнованиях по пауэрлифтингу до своего совершеннолетия. В их число входили и Arnold Classic, которые создал Арнольд Шварценеггер.

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Тогда она смогла поднять 145 кг, чем удивила судей, зрителей и многих людей во всем мире. Ее победа принесла ей не только награды и признание, но и объятия от самого Шварценеггера.

В 2016 году она приняла участие в соревновании SSP Nutrition Pro Raw Bench, где заняла третье место, но выяснилось, что накануне она принимала наркотические вещества, и была дисквалифицирована, а также отстранена от занятий спортом на два года.

Тогда ее карьера прервалась, и Марьяна стала тревел-блогером. Также поменялась внешность девушки. Она перекрасила волосы со светлого в каштановый.

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