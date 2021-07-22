10 невероятных предсказаний советской провидицы Джуны: все они стали реальностью

22 июля советскому астрологу и предсказательнице Джуне могло бы исполниться 72 года. К ней обращались влиятельные люди: артисты, художники, поэты. Среди них Федерико Феллини, Джульетта Мазина, Роберт де Ниро, Андрей Тарковский и Владимир Высоцкий.

OBOZREVATEL решил собрать наиболее невероятные на первый взгляд пророчества самого известного экстрасенса СССР, которые стали реальностью.

1. Еще в детстве Джуна предвидела, что жители ее родной деревни Урмия Краснодарского края (РФ) скоро станут жертвами землетрясения. Сначала над ней лишь посмеялись, но когда под Урмией и правда раздались разрушительные толчки, по суеверному селу пошли слухи, что она – "шидда" (ведьма).

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2. Целительница Джуна в начале 1986 года написала стихи о некой "черно-белой были" и "великой скорби", масштабы которой оценить будет просто невозможно.

Сначала она и сама не поняла, о чем были эти стихи. Но когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС в апреле того же года, Джуна осознала, что ее слова стали пророческими.

Также в конце своих рассказов о чернобыльской катастрофе Джуна всегда добавляла, что такая трагедия может повториться.

3. Джуна также знала о распаде Советского Союза в 1991 году. Приписывают ей и предсказание гибели атомной подводной лодки "Курск" 12 августа 2000 года.

‎Курск уйдет под воду в августе 1999 или 2000 года.

4. Джуна однажды в интервью заявила, что Третьей мировой войны не будет. Интересно, что она это сказала, когда Путин уже был при власти.

Не будет третьей мировой. Все нормально будет. Если только некоторые чиновники не будут относиться халатно к своей работе, все будет нормально. Владимир Владимирович Путин никогда не позволит и не допустит этого. Он не тот человек, понимаете?

На вопрос, какой он человек, Джуна отвела, что "он хороший". Однако его энергетика ей не понравилась.

Кроме того, прорицательница удивила заявлением, что Путин будет при власти 12 лет. Тогда, в 2000-м году, это звучало нереально: "Ну как? Шесть лет он должен… А потом еще шесть лет". Спустя годы после того, как ее не стало, эксперты выдвинули мнение, что за ней до самой смерти следил Кремль.

5. Известный поэт и певец Владимир Высоцкий приезжал к целительнице за несколько дней до своей кончины. Она сразу сказала, что он уже мертв. По словам Джуны, она "не увидела его". Предотвратить гибель она была не в силах.

Ничего нельзя было с этим сделать. Судьбу изменить мне не подвластно!

Спустя пару дней, 25 июля 1980 года, Высоцкий скончался. Официальной причиной указали сердечно-сосудистую недостаточность.

6. В 1991 году, когда Игорь Тальков отправился на выступление в Санкт-Петербург, Джуна просила его отменить поездку. Астролог почувствовала, что артист не вернется в Москву.

Но Тальков все-таки поехал. Там его застрелили во Дворце спорта "Юбилейный" якобы за "слишком" русские песни и "за веру и правду".

7. Бывший председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат также был клиентом Джуны. Целительница сказала, что над ним нависли "крылья черных птиц-могильщиков": "Сегодня – завтра – послезавтра… Все!".

8. В 2014 году экстрасенс пророчила жителям Донбасса длительные годы непонятной ситуации, но в итоге, по ее словам, украинцы смело выстоят все невзгоды. Однако не все сказанное Джуной сбылось: она утверждала, что военные действия затянутся не более чем на 2 месяца.

9. Также в 2014 – начале 2015 года Джуна предсказала пандемию коронавируса. Она делала предсказание на ближайшие 5 лет для политики России и невзначай заговорила о болезни легких.

Роковому периоду будет предшествовать опасная болезнь, что в легких поселится.

10. Советский астролог предугадала и собственную смерть. Она говорила знакомым, что скоро уйдет к сыну Вахтангу, который умер еще в 2001 году.

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