Джорджу Клуни – 60: фото секс-символа в молодости и его самые популярные фильмы
Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни в четверг, 6 мая, празднует свой день рождения. Знаменитости исполнилось 60 лет.
За свою кинокарьеру он сыграл в более 60 фильмах и более чем в 20 сериалах, а также был признан секс-символом среди звезд Голливуда. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Клуни выглядел в молодости и рассказывает о самых популярных картинах с участием актера (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Джордж Клуни родился в Кентукки в ирландской католический семье королевы красоты и телеведущего. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" (1994-2009) и фильма "От заката до рассвета" (1996).
После этого стал звездой таких голливудских фильмов, как "Один прекрасный день", "Идеальный шторм", "Одиннадцать друзей Оушена", "Сириана", "После прочтения сжечь", "Гравитация", "Выше неба", "Полночное небо" и многих других.
В 2018 году Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 239 млн долларов.
Актер женат на британской юристке ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В июне 2017 года у них родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото популярного американского актера Тома Круза, которое было сделано еще в 80-х годах. Так, он запечатлен совсем юным мальчишкой.