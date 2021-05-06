Джорджу Клуни – 60: фото секс-символа в молодости и его самые популярные фильмы

Юля Ухина
Юля Ухина
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Голливудский актер и секс-символ Джордж Клуни

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни в четверг, 6 мая, празднует свой день рождения. Знаменитости исполнилось 60 лет.

За свою кинокарьеру он сыграл в более 60 фильмах и более чем в 20 сериалах, а также был признан секс-символом среди звезд Голливуда. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Клуни выглядел в молодости и рассказывает о самых популярных картинах с участием актера (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Джордж Клуни в молодости (фото 1992 года)
Джордж Клуни в молодости

Джордж Клуни родился в Кентукки в ирландской католический семье королевы красоты и телеведущего. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" (1994-2009) и фильма "От заката до рассвета" (1996).

Джордж Клуни во время съемок сериала "Скорая помощь"
Джордж Клуни о время съемок фильма "От заката до рассвета"

После этого стал звездой таких голливудских фильмов, как "Один прекрасный день", "Идеальный шторм", "Одиннадцать друзей Оушена", "Сириана", "После прочтения сжечь", "Гравитация", "Выше неба", "Полночное небо" и многих других.

Джордж Клуни в молодости
Джордж Клуни в молодости
Джордж Клуни в молодости

В 2018 году Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 239 млн долларов.

Джордж Клуни в молодости

Актер женат на британской юристке ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В июне 2017 года у них родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Амаль Аламуддин и Джордж Клуни

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото популярного американского актера Тома Круза, которое было сделано еще в 80-х годах. Так, он запечатлен совсем юным мальчишкой.

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