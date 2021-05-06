Джорджу Клуни – 60: фото секс-символа в молодости и его самые популярные фильмы

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни в четверг, 6 мая, празднует свой день рождения. Знаменитости исполнилось 60 лет.

За свою кинокарьеру он сыграл в более 60 фильмах и более чем в 20 сериалах, а также был признан секс-символом среди звезд Голливуда. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Клуни выглядел в молодости и рассказывает о самых популярных картинах с участием актера (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Джордж Клуни родился в Кентукки в ирландской католический семье королевы красоты и телеведущего. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" (1994-2009) и фильма "От заката до рассвета" (1996).

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После этого стал звездой таких голливудских фильмов, как "Один прекрасный день", "Идеальный шторм", "Одиннадцать друзей Оушена", "Сириана", "После прочтения сжечь", "Гравитация", "Выше неба", "Полночное небо" и многих других.

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В 2018 году Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 239 млн долларов.

Актер женат на британской юристке ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В июне 2017 года у них родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото популярного американского актера Тома Круза, которое было сделано еще в 80-х годах. Так, он запечатлен совсем юным мальчишкой.