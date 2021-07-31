Джордж и Амаль Клуни отреагировали на слухи о беременности

Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль отреагировали на слухи о том, что они в скором времени станут вновь родителями. Так, на днях в СМИ появилась информация,что у пары может родиться двойня.

После того, как издание OK! US опубликовало новость о том, что Амаль Клуни находится на третьем месяце беременности, ссылаясь на собственные источники, официальный представитель опроверг эту информацию. Он заявил, что беременности Амаль не соответствует действительности, пишет Mirror.

"Сообщения о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности", – сообщили кратко представители звездной пары.

Видео дня

К слову, Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года. В июне 2017 года у пары родилась двойня – девочка Элла и мальчик Александр.

Коротко о знаменитости:

Джордж Клуни – американский актер, режиссер, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета".

В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Его гуманитарная деятельность включает работы по решению конфликта в Дарфуре, по признанию геноцида армян, помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Джорджа Клуни госпитализировали после резкого похудения ради роли в фильме "Полночное небо". Так, за четыре дня до начала съемок фильма актер попал в больницу с сильными болями в животе. В конечном итоге ему поставили диагноз панкреатит.