Джоан Роулинг и Джиджи Хадид пожертвуют миллионы долларов на помощь украинским детям и армии

Популярная британская писательница Джоан Роулинг с началом войны в Украине в феврале 2022 года обратилась к своим поклонникам с просьбой жертвовать деньги на помощь украинским детям, которым пришлось стать свидетелями жестоких действий оккупантов. Теперь же автор "Гарри Поттера" сообщила, что к уже собранным пожертвованиям добавит собственные средства и тогда общая сумма составит 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). А вот всемирно известная модель Джиджи Хадид решила оказать финансовую поддержку ЗСУ.

Звезда подиумов в своем Instagram заявила, что отдаст все свои деньги, заработанные на показах осень-зима 2022, на поддержку Украине. Она отметила, что нельзя закрывать глаза на человеческую несправедливость.

Роулинг опубликовала пост, где отметила, что благотворительная организация Lumos, создателем которой и является британская писательница, может помочь тысячам украинских детей, пострадавших от войны страны-агрессора России против Украины.

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"Я лично сопоставлю пожертвования на это обращение до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность "Люмосу" выполнять важную работу для некоторых из наиболее уязвимых детей в Украине", – заявила создательница франшизы о школе волшебников в своем Twitter-аккаунте.

Джиджи Хадид же обеспокоена тем, что за войну приходится платить тысячами жизней. Она надеется, что ее пожертвования помогут поскорее прекратить весь тот кошмар, который проживает украинский народ.

"Я обязуюсь пожертвовать свои доходы от шоу осень-зима 2022 года, чтобы помочь тем, кто страдает от войны в Украине, а также продолжаю поддерживать тех, кто переживает то же самое в Палестине. Наши глаза и сердца должны быть открыты для любой человеческой несправедливости. Пускай мы все будем видеть друг в друге братьев и сестер, вне политики, вне расы, вне религии. В конце концов, за войну платят невинные жизни, а не лидеры", – написала в своем профиле знаменитость.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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