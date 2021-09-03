Джессика Честейн, Кирстен Данст и другие: в чем пришли голливудские звезды на Венецианский фестиваль. Фото

В Италии продолжается 78-ой Венецианский кинофестиваль. На второй день мероприятия голливудские знаменитости пришли в эффектных нарядах от известных брендов – Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и других.

На красной дорожке засветились Джессика Честейн, Тиффани Хэддиш, Зои Салдана, Молли Симс и множество других звезд. Как они выглядели на втором дне Венецианского фестиваля – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кирстен Данст появилась на публике в черном платье от Armani Privé. Бенедикт Камбербэтч вышел в свет с супругой Софи Хантер в Emilia Wickstead.

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Зои Салдана предпочла платье в пол в сияющих алых пайетках от Dolce & Gabbana. Молли Симс также сделала ставку на пайетки в наряде от Carolina Herrera. А актриса Виржини Эфира вышла в мини-платье Saint Laurent.

Знаменитая Тиффани Хэддиш вышла на публику в наряде от Christian Siriano. Джессика Честейн пришла в платье нежного бирюзового оттенка с расшитыми блестками.

Венецианский международный кинофестиваль – старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. Главный приз – "Золотой лев".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели знаменитости на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля. Они появились на красной дорожке в блестящих нарядах и покорили публику.