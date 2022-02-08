Дженнифер Лопес кардинально сменила имидж и удивила трендовым каре. Фото

Популярная латиноамериканская певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес стала главной героиней нового номера Rolling Stone, для обложки которого снялась в фотосессии в откровенном луке. Знаменитость также продемонстрировала кардинальные изменения во внешности, а именно звезда сделала каре.

Соответствующее фото обложки Лопес разместила на личной странице в Instagram. Видео бэкстэйджа с фотосессии для журнала опубликовало само издание на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Дженнифер Лопес позировала в черном смокинге-боди с глубоким вырезом в зоне декольте, а также в брюках-клеш от Balmain, а брендом ее аксессуаров выступили Tiffany&Co и Jennifer Fisher.

Видео дня

На опубликованном кадре также можно заметить новую прическу певицы – трендовое каре. Ее стилисты подстригли волосы на несколько сантиметров ниже линии подбородка, ровный пробор, а также нанесли яркий макияж, с акцентом на глаза.

На протяжении всей фотосессии, артистка сменила много образов. Она надевала белый комбинезон с эффектным вырезом декольте, бежевый боди с пиджаком в тон, откровенный молочный костюм, ткань которого была едва прозрачная.

Также латиноамериканская певица побеседовала с журналистами издания, рассказав о том, что жестокость в воспитании ее матери Гваделупы Родригес помогла стать успешной звездой.

По словам Дженнифер Лопес, именно мама впервые познакомила ее с музыкой.

"Моя мама впервые привела меня на мюзикл и познакомила со всеми видами музыки. Я стала артисткой благодаря своей маме. Также важно то, что я смогла пережить многие вещи в этом бизнесе лишь благодаря тому, что моя мама была жесткой. Я не думаю, что она понимала, к чему меня готовила, но она это сделала", – сказала Лопес.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес ­– американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дженнифер Лопес снялась для журнала People, в котором впервые откровенно высказалась о романе с актером Беном Аффлеком. По ее словам, это красивая история любви, у которой появился второй шанс.