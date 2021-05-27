Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признались, что между ними были чувства во время съемок "Друзей"

Звезды легендарного американского сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признались, что во время съемок ситкома у них была симпатия друг к другу. Однако актеры решили направить всю романтическую энергию и чувства на своих главных героев – Росса и Рэйчел.

Издание People пишет, что знаменитости в те времена были словно два корабля, проплывающих мимо друг друга, потому что один из них постоянно находился в отношениях с другим человеком. Никто из них не решался "нарушить границы" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я имею в виду, что в первом сезоне я был сильно влюблен в Джен. В какой-то момент мы сильно нравились друг другу. Но это было похоже на прохождение двух кораблей, потому что один из нас всегда был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали это", – заявил в своем недавнем интервью Швиммер.

Кроме того, актеры заверили, что во время съемок всегда оставались друзьями.

"Я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наше обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел", – выразила свою точку зрения Энистон.

Ранее появились первые кадры спецвыпуска сериала "Друзья". В киноленте приняли участие все актеры, которые снимались и раньше: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Кроме того, в сериале появятся и другие приглашенные звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели актеры сериала "Друзья" в первой серии. Ситком выходил на телевидении с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и лучшим среди комедийных фильмов за всю историю кинематографа. Стриминговая платформа HBO возродила легендарную ленту с теми же актерами и декорациями, которые были в сериале много лет назад.