Джеджула – об обвинениях беременной жены: ей не понравилось, что я выставил фото с Каменских

Юля Ухина Люди 15:46, 31.12.2020

Украинский шоумен Андрей Джеджула отреагировал на обвинение в домашнем насилии со стороны своей жены Юлии Леус, которая ранее была госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности.

Так, в комментарии изданию "КП в Украине" знаменитость заявил, что связывает обвинение женщины в свой адрес с ее гормональным фоном. Джеджула отметил, что в него и раньше "периодически прилетали тарелки".

"У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Так что в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас – это было подпитано усиленными ревностными позывами" – рассказал шоумен.

Юлия Леус и Андрей Джеджула
Instagram Андрея Джеджулы

Он добавил, что причиной последнего конфликта с супругой стала публикация снимка, на котором он запечатлен в компании украинской певицы Насти Каменских, одетой в комбинезон с прозрачными вставками.

"Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета. Я Настю очень давно знаю, у нас дружеские отношения. Вы же видите, я на это никак не реагирую", – заявил Джеджула.

Андрей Джеджула и Настя Каменских
Instagram Андрея Джеджулы

Также комментируя заявление беременной Леус о домашнем насилии, Джеджула посоветовал ей обратиться с заявлением в полицию, если такое действительно произошло.

Юлия Леус и Андрей Джеджула
Instagram Андрея Джеджулы

  • Напомним, Андрей Джеджула – это украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Пять лет работал в Министерстве иностранных дел, а в возрасте 25 лет ушел в шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Джеджула отказался от самоизоляции из-за коронавируса.

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