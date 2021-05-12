Джамала поделилась пикантным фото и обратилась к поклонникам. Фото

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками пикантным фото и похвасталась, что два месяца назад вышел ее альбом под названием "МЫ". Артистка призналась, что эта пластинка для нее очень личная и честная.

Соответствующий пост и снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На кадре Джамала запечатлена в одном лишь плаще, который она надела на голое тело. Певица нежно позировала, прислонив руку к лицу (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Для меня этот альбом очень личный и честный. Я искренне поделилась своими чувствами и рада, что это нашло отклик в ваших сердцах. Какая песня чаще всего была у вас на повторе?" – написала она.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала презентовала весенний альбом под названием "5:45", куда вошли песни, написанные ею на протяжении двух лет. Альбом посвящен "изучению человеческих эмоций", как выразилась сама артистка.