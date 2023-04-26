'Дышать нечем, по ночам без сна, глаза в слезах': Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем и показала их последствия на лице

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка поделилась, что заболела и столкнулась с аллергией, из-за чего ужасно чувствует себя уже несколько дней.

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У звезды появилось много неприятных симптомов, из-за которых она даже не может спать ночью. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ощущения были паскудные. Думала, умираю! Зуд, глаза в слезах, красные, вокруг носа все красное и раздраженное, дышать нечем, горло болит, по ночам без сна, запах и вкус почти не ощутимы", – поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева заявила, что кроме простуды ее мучает аллергия. Все симптомы, считает она, очень заметно отразились на лице.

Знаменитость вблизи и без макияжа показала свое лицо с покраснениями и шелушащейся кожей. Впрочем, болезнь не заставила Гвоздеву сидеть дома, поэтому накануне она посетила премьеру фильма с подругой.

Кстати, танцовщица не так давно рассказывала, что трагический для Украины 2022 год сильно ударил по здоровью ее мужа Ивана. Из-за стресса он столкнулся с выпадением волос на лице – алопецией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь знаменитого композитора Константина Меладзе Лия призналась, что сейчас в ее жизни достаточно трудный период в связи с переездом в Америку из-за войны. У нее начались проблемы со здоровьем.

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