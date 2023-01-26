Дверь квартиры Монеточки обклеили ругательствами из-за поддержки Украины: певица гневно обратилась к россиянам

Российская певица Монеточка, которая недавно была признана "иноагентом", продолжает устраивать благотворительные сборы на гуманитарную помощь украинцам и "отбиваться" от фанатов Путина. Дверь московской квартиры Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя артистки) обклеили оскорбительными надписями. Но, как заявила девушка, ей все равно на данные выходки сограждан.

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После инцидента исполнительница оставила гневный пост на своей Instagram-странице. Монеточка утверждает – уже 10 месяц она высказывается против войны, но с "волной праведного хейта" столкнулась только сейчас. Вокалистку поддерживают все ее родственники и друзья, ни один человек не осуждает ее из-за позиции относительно Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Если вы пытаетесь показать, как меня все вокруг ненавидят, то я вам все равно не поверю. Ни один из моих близких друзей-коллег по цеху не отвернулся от меня, я чувствую столько поддержки, сколько никогда не чувствовала раньше", – написала знаменитость.

Кроме того, она призналась, около 100 тысяч евро на гуманитарную помощь украинцам пришло от российских слушателей. Монеточка больше не принимает близко к сердцу "выходки" обозленных приверженцев путинского режима, понимая, что ей нечего стыдиться и бояться.

"Никаких альтернативных вселенных с их вечными "если бы", никаких перемоток на восемь лет… сейчас мы здесь. И здесь мирные украинцы погибают в собственных квартирах от рук путинской армии. Прячьтесь за метафорами, вспоминайте подходящие цитаты великих людей, корчите рожи, рисуйте на дверях, выдумывайте факты… но я, и тысячи таких как я, по-прежнему против", – резюмировала Елизавета.

Публикация Гырдымовой набрала 1,5 тысячи комментариев. "Лиза, ты наш голос! Голос тех, кто в рфии и не может здесь кричать! Спасибо тебе за силу духа, смелость и неравнодушие!", "Спасибо за отклик, чем больше артистов и известных личностей выскажутся против войны, против лжи, против безумной путинской власти, тем больше шансов, что люди начнут выходить из Z-транса", "Лучшие люди на правильной стороне", "Мы дошли до того, что человечность стала преступлением? Лиза, мы тебя любим", – пишут подписчики Монеточки.

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